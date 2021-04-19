نقابة الإعلاميين الرياضيين تُصدر عدد من القرارات المهمة

بنغازي 19 أبريل 2021 (وال)- أصدرت الجمعية العمومية بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بليبيا، عدد من القرارات بينها قرار تشكيل لجنة الخبراء والمستشارين بالنقابة.

هذا وتضمن القرار رقم (1) لسنة 2021 م في مادته الأولى تشكيل لجنة للخبراء والمستشارين بالنقابة برئاسة الأستاذ محمد بن تاهية وعضوية كلا من عادل المكشبر، وزين العابدين بركان، وصالح الفاخري، وبالقاسم الحجاجي، وصلاح فؤاد، وعمر الغزواني.

وفي قرار آخر رقم (2) لسنة 2021 في مادته الأولى تحديد أجور الإعلاميين والصحفيين الرياضيين، من المكافآت المالية بحصول مبلغ وقدره “400” دينار ليبي بتغطية شاملة للأندية الرياضية، ومبلغ 400 دينار ليبي شاملة للاتحادات الفرعية، ومبلغ “600” دينار ليبي شاملة للاتحادات العامة، ومبلغ “750” دينار ليبي شاملة للمؤسسات الخاصة.

وفي قرار آخر أيضًا، إعفاء الصحفيين والإعلاميين من دفع الرسوم الاشتراك بالنقابة عن سنوات 2018 – 2019 – 2020. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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