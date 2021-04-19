نجح فريق السويحلي في تحقيق الفوز الثاني تواليا في بطولة الأندية الإفريقية المقامة في تونس وذلك على حساب فريق الجيش الإيفواري بثلاثة أشواط دون مقابل كانت تفاصيلها كالتالي
25-11
25-15
25-23
وبهذه النتيجة يتصدر فريق السويحلي المجموعة برصيد 6 نقاط وسيقابل مساء يوم الثلاثاء فريق دوالا الكاميروني في لقاء تأكيد زعامة المجموعة.
السويحلي يحقق الفوز الثاني على التوالي في البطولة الإفريقية
نجح فريق السويحلي في تحقيق الفوز الثاني تواليا في بطولة الأندية الإفريقية المقامة في تونس وذلك على حساب فريق الجيش الإيفواري بثلاثة أشواط دون مقابل كانت تفاصيلها كالتالي
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