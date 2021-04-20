صافرة نبوس تعلن فوز الحرية على المقرون في المباراة الافتتاحية

سلوق 18 إبريل 2021 (وال) انطلقت على أرضية ملعب نادي الحرية، بمدينة سلوق المباراة الافتتاحية، ببطولة عمر المختار التنشيطية، في لقاء جمع صاحب الأرض، ومستضيف الدوري نادي الحرية، بنادي نجوم المقرون وبصافرة الحكم “محمد نبوس”.

هجمات مكثفة

انطلقت مجريات المباراة، والتي كان الفوز فيها حليفا لنادي الحرية، حيث كثف مهاجمو الحرية منذ انطلاق الشوط الأول هجماتهم على مرمى الخصم من أجل ضمان الفوز في المباراة.

هدفين مقابل لا شيء

وتحديدا عند الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، تمكن مهاجم فريق الحرية ” اللاعب عبدالعزيز المخرم” من هز شباك نجوم المقرون، ليرفع بذلك معنويات اللاعبين، حيث جاءت الدقيقة (35)بهدف من توقيع اللاعب “جبريل المغربي”، لينتهي الشوط الأول بنتيجة هدفين لصالح فريق الحرية مقابل لاشيء لنجوم المقرون.

هدف بعد مباغتة

وفي الشوط الثاني، حافظ فريق الحرية على شباكه إلى الربع الأول من الشوط الثاني، إلا أن مهاجم فريق نجوم المقرون اللاعب” أكرم حمد” استطاع أن يباغت مدافعي الحرية، ويسجل أول هدف لصالح فريقه في شباك الحرية ويقترب من تقليص الفارق.

الهدف المحطم

ولكن لم يمر وقت طويلا، حتى تمكن مهاجم الحرية اللاعب “عبدالكافي القطراني” من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريقه وتحطيم آمال فريق المقرون في تقليص الفارق ونيل المباراة، لتأتي صافرة نبوس معلنة عن نهاية مجريات المباراة وفوز فريق الحرية .( وال ـ سلوق) ع م

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