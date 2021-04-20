الشلماني يتلقى تهنئة من رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عبد العزيز بن تركي

طرابلس 20 أبريل 2021 م ( وال )- تلقى رئيس الاتحاد العام لكرة القدم ( عبد الحكيم الشلماني ) برقية تهنئة من رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم ” عبد العزيز بن تركي الفيصل ” والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور ” رجاء الله السلمي ” بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للإتحاد الليبي لكرة القدم .

وعبّر رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم والأمين العام عن تمنياتهما بالتوفيق والنجاح في دعم وتطوير وتعزيز التعاون بين الإتحاد الليبي لكرة القدم والإتحاد العربي لكرة القدم لما فيه خير وصالح كرة القدم العربية .(وال- طرابلس)

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