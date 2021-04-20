بايرن ميونيخ يرفض المشاركة في السوبر الأوروبي

أعلن نادي بايرن ميونيخ رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي كما أكد تأييده للصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا والتي ستنطلق في عام ألفين وأربعة وعشرين .

وذكر الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل هاينس رومينيغه بأن البايرن لن يشارك في خطط تنظيم مشروع دوري السوبر الأوروبي، كما أشار إلى أنه يرحب بأي إصلاحات في دوري الأبطال بإعتبارها الخطوة الأساسية التي يجب أن تتخذ لتطوير كرة القدم الأوروبية والتي من المنتظر أن تسهم في تعديل مرحلة المجموعات وزيادة الإثارة للمسابقة .

وأشار رومينيغه في بيانه الرسمي إلى أن البطولة الجديدة لن تحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية الكبرى منذ أزمة فيروس كورونا .

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