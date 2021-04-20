الأهلي بنغازي يستعد لملاقاة انيمبا النيجيري في الكونفدرالية

يواصل ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأهلي بنغازي تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بفرق انيمبا النيجيري لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

الأهلي يجري تحضيراته هذه الأيام بعيدا عن وسائل الاعلام في ملعب شهداء بنينا بطلب من الجهاز الفني.

ويحتاج الأهلي بنغازي لتحقيق الفوز على انيمبا إن أراد المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي حيث يملك في رصيده أربعة من أربع مباريات خاضها في دور المجموعات.

وفقد الأهلي نتيجة مباراته الماضية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي خارج أرضه بثلاثة أهداف دون مقابل.

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