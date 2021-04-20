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الأهلي بنغازي يستعد لملاقاة انيمبا النيجيري في الكونفدرالية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأهلي بنغازي تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بفرق انيمبا النيجيري لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

الأهلي يجري تحضيراته هذه الأيام بعيدا عن وسائل الاعلام في ملعب شهداء بنينا بطلب من الجهاز الفني.

ويحتاج الأهلي بنغازي لتحقيق الفوز على انيمبا إن أراد المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي حيث يملك في رصيده أربعة من أربع مباريات خاضها في دور المجموعات.

وفقد الأهلي نتيجة مباراته الماضية أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي خارج أرضه بثلاثة أهداف دون مقابل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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