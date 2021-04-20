الساعدي يخوض تجربة احترافية مع فريق سنغالي

أعلن وكيل أعمال كرة السلة يوسف عبدالجليل انتقال اللاعب الليبي محمد الساعدي إلى فريق اي اس داونس بطل السنغال لتمثيله ببطولة أندية أفريقيا البطلة.

البطولة ستقام باشراف وتنظيم الرابطة الأمريكية المحترفة nba وبمشاركة أقوى الفرق العربية من طراز المجمع البترولي الجزائري والاتحاد المنستيري والزمالك المصري وجمعية سلا المغربي إضافة للفرق الأنغولية والنيجيرية.

وستقام البطولة في الفترة ما بين السادس عشر والحادي والثلاثين من شهر مايو القادم في العاصمة الرواندية كيغالي.

وتحصل الساعدي قبل حوالي أسبوعين على جائزة أفضل لاعبين في منافسات دوري كرة السلة الذي اختتم بتتويج فريق الأهلي طرابلس.

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