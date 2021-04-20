اخبار الرياضة

الساعدي يخوض تجربة احترافية مع فريق سنغالي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وكيل أعمال كرة السلة يوسف عبدالجليل انتقال اللاعب الليبي محمد الساعدي إلى فريق اي اس داونس بطل السنغال لتمثيله ببطولة أندية أفريقيا البطلة.

البطولة ستقام باشراف وتنظيم الرابطة الأمريكية المحترفة nba وبمشاركة أقوى الفرق العربية من طراز المجمع البترولي الجزائري والاتحاد المنستيري والزمالك المصري وجمعية سلا المغربي إضافة للفرق الأنغولية والنيجيرية.

وستقام البطولة في الفترة ما بين السادس عشر والحادي والثلاثين من شهر مايو القادم في العاصمة الرواندية كيغالي.

وتحصل الساعدي قبل حوالي أسبوعين على جائزة أفضل لاعبين في منافسات دوري كرة السلة الذي اختتم بتتويج فريق الأهلي طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك