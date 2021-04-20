جونسون يعارض بشدة إقامة دوري السوبر

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف جونسون في مقابلة رسمية، أنه يرفض اطلاق 12 نادياً أوروبياً بطولة أوروبية جديدة بهذه الطريقة المطروحة، وذكر أنه يجب التعاون مع سلطات كرة القدم في القارة لأن هذا الخيار ليس بالجيد بالنسبة للمشجعين الذين يعتبرون أساس الرياضة.

من جهة أخرى أدانت رابطة البريمرليغ أي مقترح يهاجم مبادئ المنافسة الرياضية، وأشارت في بيان إلى أن العمل سيكون متواصلاً مع الجميع من أجل القضاء على هذا الحلم .

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