اخبار الرياضة

جونسون يعارض بشدة إقامة دوري السوبر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة البريطانية ستبذل كل جهد مستطاع لمنع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف جونسون في مقابلة رسمية، أنه يرفض اطلاق 12 نادياً أوروبياً بطولة أوروبية جديدة بهذه الطريقة المطروحة، وذكر أنه يجب التعاون مع سلطات كرة القدم في القارة لأن هذا الخيار ليس بالجيد بالنسبة للمشجعين الذين يعتبرون أساس الرياضة.

من جهة أخرى أدانت رابطة البريمرليغ أي مقترح يهاجم مبادئ المنافسة الرياضية، وأشارت في بيان إلى أن العمل سيكون متواصلاً مع الجميع من أجل القضاء على هذا الحلم .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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