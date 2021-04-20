اليويفا يعتمد الصيغة الجديدة لأبطال أوروبا

واصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خارطة طريقه باعتماده النسخة الجديدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا بداية من عام 2024 وذلك رغم إعلان تأسيس دوري السوبر الأوروبي.

ووافقت اللجنة التنفيذية لليويفا لإقامة الصيغة الجديدة لدوري الأبطال بمشاركة 36 فريقاً بدلاً من 32 إضافة إلى إقامة بطولة مصغرة في البداية.

وتنال أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا أربعة مقاعد أما الأندية الفرنسية ستكون ممثلة بثلاث بطاقات، كما سيشارك حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة إضافة إلى بطل اليوروباليغ بصورة آلية.

وبحسب اليويفا فإن الإصلاحات ستكون بشكل كبير على مرحلة المجموعات في البطولة بشكل كامل وإدخال النظام السويسري.

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