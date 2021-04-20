بيريز يكسر حاجز الصمت ويوضح فكرة “دوري السوبر”

كسر رئيس بطولة الدوري السوبر الأوروبي ونادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حاجز الصمت خلال برنامج الشيرنغيتو الإسباني بعدما أثارت بطولة “دوري السوبر” المستحدثة ضجة كبيرة في القارة الأوروبية خلال الساعات الماضية .

وقال بيريز “من أين جاءت الفكرة؟ عندما لا تملك دخلا آخر غير النقل التلفزيوني، فالحل هو إقامة مباريات بمزيد من الجاذبية، يمكن أن يراها مشجعو كرة القدم في العالم بوجود الأندية الكبيرة”.

وأضاف أن “الأندية المهمة بإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا تبحث عن حل للوضع المأساوي الحالي لكرة القدم، فقد خسرت أندية أوروبا 5 مليارات يورو، هذا سيء للغاية”.

وأشار إلى أنه في 2020 كانت ميزانية الريال 800 مليون وانتهينا بـ700 مليون، وهذا العام بدلا من تحقيق 900 مليون سنرى إذا كان بإمكاننا تحقيق 600 مليون يورو، وميزانية النادي الحالية 400 مليون يورو فقط.

ولفت فلورنتينو بيريز خلال تصريحاته إلى أن المشجعين في تناقص كبير في السنوات الأخيرة، نظراً لتراجع الاهتمام بكرة القدم والمباريات الضعيفة وقال: “كرة القدم يجب أن تتطور، المشجعون في تناقص وكذلك حقوق البث، ولتراجع الاهتمام بكرة القدم، لكثرة المباريات الضعيفة”

وأوضح بيريز أن التغيير يواجه دائما المعارضة، وذكر بأن ذلك حدث ذلك مع رئيس نادي ريال مدريد سانتياجو برنابيو قبل أن يتغير تاريخ كرة القدم في خمسينيات القرن الماضي .

وأكمل رئيس النادي الملكي بأن المنظمين سيضمون 5 أندية أخرى من أغلب الدوريات الكبرى وذلك نظراً لثقتنا بقدرات الجميع.

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