الأهلي بنغازي جاهز للقفز لوصافة المجموعة الأولى في الكونفيدرالية

أخبارليبيا24- خاص

بات نادي الأهلي بنغازي على أتم الجاهزية للانقضاض على وصافة مجموعته في الكونفيدرالية حين يستضيف انييمبا النيجيري مساء غدا الأربعاء على أرضية ملعب شهداء بنينا لحساب الجولة ماقبل الأخيرة للمجموعة الأولى للمسابقة.

وأشرف الصربي ديجان أريسوف مدرب الفريق على آخر تدريبات المشوار الطويل بعد إعلان شفائه من فيروس كورونا.

وأكد الحساب الرسمي للأهلي بنغازي على “فيسبوك” جاهزية فريقه حين نشر اليوم الثلاثاء تغريدة كتب فيها ” كل الأنظار تتجه نحو ملعب شهداء بنينا ورجالنا عازمون على تحقيق الانتصار والظفر بالثلاث نقاط على أرضنا”.

وتعد المباراة فرصة حقيقية لزملاء إبراهيم بودبوس لخطف وصافة المجموعة من ضيفه النيجيري فالفوز بالمباراة سيزيد من غلة الأهلي إلى 7 نقاط تضعه ثانيًا وتزيد من فرص تأهله للأدوار المقبلة.

ومن المتوقع عودة الحارس مراد الوحيشي لحماية شباك ممثل ليبيا بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفري أمام أورلاندو بيراتس في بنغازي.

ويحتل فريق الأهلي بنغازي الترتيب الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق 4 نقاط عن المتصدر أورلاندو بيراتس صاحب 8 نقاط ونقطتين عن الوصيف انييمبا صاحب 6 نقاط بينما يتذيل الترتيب وفاق سطيف الجزائري بـ 4 نقاط.

وحقق الأهلي فوزًا واحداً في دور المجموعات حين هزم وفاق سطيف الجزائري 1-0 وتعادل فى مناسبة وحيدة كانت أمام أورلاندو بيراتس بينما خسر مواجهتين.