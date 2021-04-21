قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي بنغازي وإنيمبا النيجيري إلى يوم الخميس، وبعد هذا القرار قدم النادي الأهلي احتاجه بسبب ارتباطه في الدوري المحلي وموعد سفره إلى الجزائر حيث سيتسبب هذا التأجيل في ربكه بخطط النادي المحددة من قبل، قرار التأجيل جاء لعدم مقدرة نادي إنيمبا في الحصول على طائرة خاصة تنقله إلى ليبيا.
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قناة ليبيا الاحرار
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