الكاف يؤجل مباراة فريقي الأهلي بنغازي وانيمبا النيجيري

أعلن المركز الإعلامي للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تأجيل مباراة الفريق الأول أمام انيمبا النيجيري في الجولة الخامسة من الكونفدرالية إلى مساء الخميس بدلا من اليوم الإربعاء.

الصفحة الرسمية ذكرت أن قرار التأجيل اتخذ من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظرا لعدم تمكن فريق انيمبا من القدوم إلى ليبيا في الموعد المحدد بسبب عدم حصوله على طيران خاص.

وذكر النادي الأهلي بنغازي أن قرار التأجيل هذا سيؤثر على روزنامة الفريق في مباراته القادمة بالدوري الممتاز كذلك موعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة.

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