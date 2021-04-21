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الكاف يؤجل مباراة فريقي الأهلي بنغازي وانيمبا النيجيري

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الإعلامي للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تأجيل مباراة الفريق الأول أمام انيمبا النيجيري في الجولة الخامسة من الكونفدرالية إلى مساء الخميس بدلا من اليوم الإربعاء.

الصفحة الرسمية ذكرت أن قرار التأجيل اتخذ من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظرا لعدم تمكن فريق انيمبا من القدوم إلى ليبيا في الموعد المحدد بسبب عدم حصوله على طيران خاص.

وذكر النادي الأهلي بنغازي أن قرار التأجيل هذا سيؤثر على روزنامة الفريق في مباراته القادمة بالدوري الممتاز كذلك موعد سفره إلى الجزائر لخوض الجولة السادسة والأخيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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