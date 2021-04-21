وزير الرياضة يطلع على صيانة مجمع “رجب عكاشة”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تفقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بمجمع “رجب عكاشة” بالعاصمة طرابلس .

وأفادت وزارة الرياضة عبر صفحتها على “فيسبوك” بأن الجويفي أكد بأنه سوف يتم تأهيل مجمع عكاشة وإدخال التحسينات الفنية عليه، وإضافة بعض المرافق الخاصة به من حجرات تغيير الملابس ودورات المياه وجميع المرافق المطلوبة، ليكون مجمعاً شاملاً على مستوى عال وفق أحدث التقنيات.

وأكد متابعته الدائمة من خلال إدارة المشروعات بالوزارة لكافة المنشآت الرياضية بجميع مناطق ليبيا، مشدداً على أهمية استمرار العمل بوتيرة عالية لتوفير البيئة الرياضية المناسبة لكافة الرياضيين بليبيا.

وكان مجمع “رجب عكاشة” التاريخي قد دخل منذ فترة للصيانة تحت إشراف إدارة المشروعات بوزارة الرياضة .

ويعتبر مجمع رجب عكاشة أحد أبرز المنشات الرياضية في ليبيا وسبق وان ، احتضن مسابقات محلية ودولية كبيرة .