طائرة السويحلي تبلغ الدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية

نجح فريق السويحلي في بلوغ الدور ربع النهائي من مسابقة بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة عقب تحقيق الفوز على حساب بورت دوالا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبهذا الفوز تمكن السويحلي من حصد العلامة الكاملة برصيد تسعة نقاط جمعها من خلال تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث.

ويتلقي السويحلي نظيره نيمو ستار الأوغندي لحساب الدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقي مساء الجمعة ويسعى جاهدا لتحقيق الانتصار وبلوغ الدور نصف النهائي.

وكان السويحلي قد استطاع في السنوات الأخيرة الوصول إلى مراحل متقدمة في نهائيات بطولة الكرة الطائرة سواء على الصعيد الأفريقي أو العربي.

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