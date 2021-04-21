بهدف ” اقصيبات” نجوم كركورة يتخطون فريق الزويتينة ببطولة المختار التنشيطية

سلوق 21 إبريل 2021 (وال) التقى على أرضية ملعب نادي الحرية بمدينة سلوق فريقا الزويتينة ونجوم كركورة ضمن مواجهات بطولة عمر المختار التنشيطية لشهر رمضان الكريم المقامة في بلدية سلوق، وباستضافة نادي الحرية في ثاني لقاء، منذ انطلاق هذا الدور في الخامس من رمضان.

هذا وتمكن فريق نجوم كركورة من الظفر بالفوز على حساب نظيره فريق الزويتينة بهدف من مهاجم الفريق ” محمد اقصيبات” والذي تمكن من اختراق دفاع الخصم، وهز شباكه بهدف، في منتصف الشوط الأول بعد تفاوت الفرص بين الفريقين، ومحاولة فريق الزويتينة في أكثر من فرصة تعديل النتيجة، ولكن صافرة الحكم أعلنت عن انتهاء الشوط الأول من اللقاء لصالح نجوم كركورة.

وفي شوط المباراة الثاني كثف كلا الفريقين جهودهم، لكسب المواجهة حيث تحصل فريق نجوم كركورة في منتصف الشوط الثاني على ركلة جزاء؛ بسبب خطأ أحد المدافعين وتدخله بقوة على اللاعب “محمد الكاديكي” وقام بتنفيذ ركلة الجزاء اللاعب “سعيد محمد” ولكن ضيع فرصة محققة لزيادة الفارق، وإضافة الهدف الثاني وانهى حكم اللقاء مطلقا صافرته، ومعلنا عن فوز فريق نجوم كركورة على الزوييتينة.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية قال مساعد مدرب فريق الزويتينة السيد “سالم عبد الحميد” أن تدريبات فريقه مستمرة وأن الفريق لازال لديه فرصة، وسيسعى في مواجهته القادمة إلى تقديم مستوى أفضل، فيما طالب لجنة التحكيم بضرورة توخي الحذر ومراقبة الأخطاء في المواجهات المقبلة .

ومن جانبه عبر مدرب فريق نجوم كركورة السيد “ميلود الفسي” عن سعادته بفوز فريقه بهدف من توقيع المهاجم “محمد اقصيبات” مؤكدا أن فريقه سيستمر في التمرينات؛ من أجل دعم صفوف الفريق الأول لنادي نجوم كركورة، وسيبذل ما بوسعه لتحقيق مكاسب جديدة لفريقه. ( وال ـ سلوق) ع م

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