وزير الرياضة يُتابع أعمال تنفيذ المركب الرياضي بطرابلس

طرابلس 21 أبريل 2021 (وال)- أجرى وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي صباح اليوم الأربعاء، رفقة مدير إدارة المشروعات جولة ميدانية لمتابعة مشروع المركب الرياضي الذي يجري تنفيذه حاليًا بشارع عمر المختار “مقر الكلية العسكرية سابقًا”، وذلك للوقوف على مدى التقدم بالعمل و معالجة العقبات التي تعيق عمله الشركات المنفذة.

هذا ويأتي هذا المشروع ضمن مجموعة مشاريع مدرجة بخطة وزارة الرياضة، وهو عبارة عن مركب رياضي متكامل يحتوي على خمسة ملاعب لكرة القدم الخماسية، أيضا ملعبين للسلة مفتوحة، وملعبين تنس أرضي، وملعب للكرة الشاطئية، كذلك المدرجات والملحقات الأخرى.

وأكد السيد الوزير بأن هذا المشروع سيكون جاهزًا خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن وزارة الرياضة تولي عملية تنفيذ وصيانة المنشات الرياضية أهمية كبيرة، باعتبارها وسيلة للمحافظة على جودة المنشآت، ولنشر الثقافة الرياضية بين المواطنين.

كما أكد الوزير على أن إستراتيجية الوزارة؛ ستتضمن مبادرات متطورة لتسهم في مضاعفة حجم المنشآت الرياضية في ليبيا، بمواصفات متميزة وذلك لتوفير البيئة الرياضية المناسبة للرياضيين بمختلف مناطق ليبيا. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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