السنوسي الهادي يواصل تألقه في الدوري الكويتي

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قال الليبي السنوسي الهادي، نجم العربي الكويتي، إن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في المباريات الهامة في الدوري الكويتي لكرة القدم.

ونجح السنوسي الهادي في قيادة العربي للفوز على كاظمة مسجلا ثلاثية قادت فريقه للفوز.

واضاف النجم الليبي في تصريح لقناة “الكويت” الرياضية: “حصدنا 3 نقاط مهمة في المشوار نحو تعزيز الصدارة “.

و عن الهدف الثاني قال كان هدفًا غاليًا وجاء في وقت هام مؤكدا أن التوفيق كان من رب العالمين.

وختم أسعى في كل لقاء لبذل الجهد وتقديم الإضافة ومساعدة زملائي اللاعبين الذين يساندوني دائما ويقدمون جهدهم من أجل الفريق.