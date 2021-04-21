لجنة المسابقات بالاتحاد العام تصدر جدول مباريات الجولة الثامنة لفرق المجموعة الأولى والثانية

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم جدول مباريات الجولة الـ (8) من الدوري الممتاز مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى والثانية.
فضمن المجموعة الثانية – يلتقي فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس يوم الإثنين بملعب طرابلس الدولي الساعة الحادية عشرة ليلا .
وفي ختام الأسبوع الـ ( 8 ) يلتقي فريقا الشط وأبو سليم يوم الخميس بملعب طرابلس .
وضمن مجموعة الأولى يلتقي يوم الجمعة 23 أبريل التحدي والتعاون بملعب شهداء بنينا وشباب الجبل وخليج سرت ملعب شيخ الشهداء .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
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