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لجنة المسابقات بالاتحاد العام تصدر جدول مباريات الجولة الثامنة لفرق المجموعة الأولى والثانية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العام لكرة القدم جدول مباريات الجولة الـ (8) من الدوري الممتاز مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الأولى والثانية.

فضمن المجموعة الثانية  – يلتقي فريقا الاتحاد والأهلي طرابلس يوم الإثنين بملعب طرابلس الدولي الساعة الحادية عشرة ليلا .

وفي ختام الأسبوع الـ ( 8 ) يلتقي فريقا الشط وأبو سليم يوم الخميس بملعب طرابلس .

 

وضمن مجموعة الأولى يلتقي يوم الجمعة 23 أبريل التحدي والتعاون بملعب شهداء بنينا وشباب الجبل وخليج سرت ملعب شيخ الشهداء .

 

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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