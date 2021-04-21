فريق السويحلي للكرة الطائرة يتأهل للدور الربع نهائي لمنافسات بطولة أندية أفريقيا للكرة الطائرة بتونس

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- يواصل فريق السويحلي للكرة الطائرة تحقيق نتائج كبيرة مشرفة للكرة الليبية وينجح في التأهل للدور ربع النهائي من مسابقة بطولة أفريقيا للأندية البطلة للكرة الطائرة بتونس 2021.

وجاء التأهل عقب فوزه على فريق بورتو دولا بـ ( 3 ) أشواط دون مقابل، وبهذا الفوز تمكن السويحلي من تصدر المجموعة الثانية برصيد ( 9 ) نقاط جمعها من خلال تحقيقه الفوز في مبارياته الثلاثة ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

ويلتقي السويحلي نظيره ديمو ستار الأوغندي ضمن الدور ربع النهائي من المسابقة الأفريقية مساء يوم الجمعة القادمة، ويأمل أن يحقق السويحلي الانتصار ويتأهل للدور نصف النهائي.

وبذلك يتصدر فريق السويحلي المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط كاملة. (وال- تونس)

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