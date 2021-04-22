الأهلي بنغازي يستضيف انيمبا النيجيري في الكونفدرالية

بعد التأجيل غير المتوقع .. يستضيف ممثل ليبيا الأهلي بنغازي الليلة نظيره انيمبا النيجيري لحساب الجولة الخامسة من الكونفدرالية.

الفريق النيجيري وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم بعد تعذر قدومه في وقت مبكرا نظرا لعدم حصوله على طائرة خاصة تقله إلى ليبيا ماجعل الاتحاد الأفريقي يؤجل المباراة من الإربعاء إلى الخميس وهذا ما استفز ممثل ليبيا وجعله يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأفريقي.

بعد تعادل فريقي أورلاندو ووفاق اسطيف الجزائري لحساب ذات الجولة اختلطت الأمور وأصبحت حظوظ جميع الفرق قائمة لبلوغ الدور ربع النهائي.

الأهلي وإن أراد القتال على حظوظه حتى الجولة الأخيرة ينبغي عليه تحقيق الفوز ولا بديل سواه خاصة وأن المباراة الأخيرة للفريق ستكون أمام وفاق اسطيف الجزائري لحساب الجولة السادسة والأخيرة.

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