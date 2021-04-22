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الأهلي طرابلس يتخطى المحلة وديا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاض فريقا الأهلي طرابلس والمحلة آخر تجاربهما الودية استعداداً لاستئناف مرحلة الذهاب لمسابقة الدوري الممتاز وذلك عندما ألتقيا في مباراة ودية أقيمت ليلة الثلاثاء بملعب حسن الأمير بالنادي الأهلي الرياضي.

واستطاع رفاق الدولي ربيع اللافي الفوز بهذا اللقاء بهدفين مقابل هدف سجلهما كلاً من / طلحة رزق وعبدالرؤوف الشوشان بينما أحرز هدف المحلة مهاجمه التونسي الجديد “علاء الماجري” من ركلة جزاء.

يُذكر أن الأهلي سيواجه يوم الاثنين المقبل جاره وغريمه الأزلي فريق الاتحاد في الديربي المرتقب بأبرز لقاءات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز فيما يرحل المحلة بنفس اليوم إلى مدينة مصراته لملاقاة فريق السويحلي في لقاء سيكون مهماً لأصحاب الغلالة البرتقالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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