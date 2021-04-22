الأهلي طرابلس يتخطى المحلة وديا

خاض فريقا الأهلي طرابلس والمحلة آخر تجاربهما الودية استعداداً لاستئناف مرحلة الذهاب لمسابقة الدوري الممتاز وذلك عندما ألتقيا في مباراة ودية أقيمت ليلة الثلاثاء بملعب حسن الأمير بالنادي الأهلي الرياضي.

واستطاع رفاق الدولي ربيع اللافي الفوز بهذا اللقاء بهدفين مقابل هدف سجلهما كلاً من / طلحة رزق وعبدالرؤوف الشوشان بينما أحرز هدف المحلة مهاجمه التونسي الجديد “علاء الماجري” من ركلة جزاء.

يُذكر أن الأهلي سيواجه يوم الاثنين المقبل جاره وغريمه الأزلي فريق الاتحاد في الديربي المرتقب بأبرز لقاءات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز فيما يرحل المحلة بنفس اليوم إلى مدينة مصراته لملاقاة فريق السويحلي في لقاء سيكون مهماً لأصحاب الغلالة البرتقالية.

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