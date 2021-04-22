مهرجان رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار ” إعاقتي سر انطلاقتي”

بنغازي 22 إبريل 2021 (وال) أقيم بصالة مركز تأهيل المعوقين بنغازى، أمس مهرجان رمضاني، لذوي الاحتياجات الخاصة بنغازي، والذي يشمل عدة ألعاب رياضية.

حيث كان من ضمن الألعاب “كرة الطاولة” يشرف عليها الاتحاد الفرعي لكرة الطاولة بنغازي.

وقال الكابتن “صالح الكاديكي” أنه تم تقسيم المبارايات حسب تصنيف الإعاقة، وقسمت إلى ثلاث فئات (الوقوف والجلوس والشلل الرباعي).

وأضاف “الكاديكي” بأن عدد المشاركين في التصفيات هو 16 مشارك كلا منهم على حسب فئته. (وال ـ بنغازي) ر ع

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