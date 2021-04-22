انشقاق جماعي يعصف بدوري السوبر الأوروبي

تقرير 218

مشروعُ إطلاقِ دوري السوبر الأوروبي في طريقهِ للانهيارِ بعدَ ساعاتٍ من الزلزالِ الذي هزَّ أركانَ الكرَة الأوروبيَّة .. حالةُ غضبٍ سادت من مُناصري الأنديةِ على كلِّ الأصعدَة

ضرباتٌ جاءت بشكلٍ متتالٍ للإنديةِ المُؤسِّسة لفكرةِ البطولةِ المستحدَثَة، الضربةُ الأولى جاءت بشكلٍ رسمي بعدَ إعلانِ مانشستر سيتي التراجُعَ عن المشاركةِ في البطولةِ بعدَ أقلّ من اثنتينِ وسبعينَ ساعَة فقط من قرارِ المشاركةِ إلى جانبِ أحد عشرَ نادياً أوروبياً يُعدّون الأبرزَ تاريخياً واقتصادياً .

حالةُ الانقسامِ راجَت داخلَ أنديةِ الصفوةِ في إنجلترا فبعدَ السيتي توالَت البياناتُ التي كانت تأخذُ خطَّ العودةِ إلى أحضانِ مؤسسةِ الاتحادِ الأوروبي لكرةِ القدم، تشيلسي التزمَ الصمتَ لساعاتٍ بعدَ احتجاجاتِ مُناصريهِ أمامَ ملعبِ ستامفورد بريدج ليأتي التأكيدُ من بيانِ إدارةِ البلوز والتي أكَّدَت أنَّها لن تخوضَ غِمار البطولةِ، كما أكمل الرباعي مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام باقي المتراجعينَ عن خوضِ دوري السوبر.

انشقاقٌ جماعي لأنديةِ البريمرليغ من فكرةِ السوبر الأوروبي، إضافة إلى كل من إنتر وميلان من إيطاليا كما أكد يوفنتوس بأن البطولة من الصعب أن تقام وسط هذه الإنسحابات، فيما نشر أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً أبدى خلاله الخروج من مشروع البطولة الجديدة .

وكما كشفَ اليويفا في مؤتمرهِ بأنَّ الطريقَ ما تزال مفتوحةً للأنديةِ للتراجُعِ عن هذا التحالفِ الذي استنكرتهُ الفيفا وأغلب روابطِ الأنديةِ في الدورياتِ الكبرى .

حالةُ الغضبِ التي سادت المشجعينَ ومسؤولي الأنديةِ الأخرى فتحت البابَ أمام تراجُعِ عدةِ أندية، ليتوقّفَ حلمُ إقامةِ دوري السوبر بعدَ يومين فقط من الفكرَة، فكرةٌ انتهى المطافُ بها إلى سطرِ النهاية.

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