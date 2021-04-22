تعثر قطبي ميلانو في الكالتشيو

تقرير 218

تعادل إنتر أمام مضيفه سبيزيا بهدف لمثله في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري ليخفق متصدر الكالتشيو في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية على التوالي .

وفوجئ النيراتزوري بهدف البرازيلي دييغو فارياس في الدقيقة الثانية عشرة من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الكرواتي إيفان بيريسيتش أدرك التعادل لإنتر مستغلاً عرضية الظهير المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة التاسعة والثلاثين .

ليرفع إنتر رصيده إلى ست وسبعين نقطة معززاً الصدارة ومتقدماً على ملاحقه ميلان بفارق عشر نقاط .

وتعرض ميلان لخسارة مفاجأة على ملعبه أمام ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد .

أفتتح ميلان أهداف المباراة في الدقيقة الثلاثين بواسطة لاعب وسطه التركي هاكان تشالهانوغلو، وعدل ساسولو النتيجة في الشوط الثاني عبر جياكومو راسبادوري في الدقيقة السادسة والسبعين، ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق .

ليتوقف ميلان عند ست وستين نقطة ويصبح مهدداً في فقدان وصافة الترتيب عندما يواجه أتالانتا مضيفه روما فيما رفع ساسولو رصيده بعد هذا الانتصار إلى تسع وأربعين نقطة في المركز الثامن .

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