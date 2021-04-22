طائرة السويحلي تستعد لمواجهة نيمو ستار الأوغندي

يواصل فريق السويحلي للكرة الطائرة تحضيراته لمواجهة نيمو ستار الأوغندي الجمعة المقبل ضمن منافسات الدور الربع النهائي لبطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة المقامة بتونس.

السويحلي أنهى دور المجموعات متصدرا بالعلامة الكاملة بعد أن حقق الفوز على فريق الطاقة الرواندي 3_1 و نجح بالفوز في اللقاء الثاني على حساب الجيش الإيفواري 3-0 واستطاع تخطي بورت دوالا الكاميروني 3-0

يشار إلى أن فريق السويحلي لكرة الطائرة حل في المركز الرابع في البطولة الإفريقية خمس مرات في عام 2008 – 2016- 2017-2018-2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار