دفاع يوفنتوس يتألق هجومياً أمام بارما

حقق يوفنتوس فوزاً مستحقاً على ملعب أليانز ستاديوم أمام ضيفه بارما بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي .

وتقدم بارما بهدف في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر جاستون بروجمان من ضربة حرة مباشرة، إلا أن اليوفي استطاع تعديل الكفة في الدقيقة الثالثة والأربعين عبر أليكس ساندرو، وعاد ساندرو لإضافة الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني بدقيقتين، وأكمل ماتياس دي ليخت ثلاثية البيانكونيري في الدقيقة الثامنة والستين بكرة رأسية .

ليرفع البيانكونيري رصيده إلى خمسة وستين نقطة في المركز الثالث فيما توقف بارما في المركز ماقبل الأخير بعشرين نقطة .

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