الأهلي بنغازي ينتظر رد الكاف

قدم نادي الأهلي بنغازي شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد أن تغير موعد مباراته أمام فريق أنيمبا النيجيري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي بنغازي الذي احتج في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك على تغير موعد مباراته أمام انيمبا من الأربعاء إلى الخميس بعد أن تعذر تنقل الفريق النيجيري لمدينة بنغازي في الموعد المحدد بسبب الضائقة المالية الذي يمر بها أنيمبا.. وجاء في البيان أن نادي الأهلي بنغازي لايتحمل أخطاء الغير وأن للنادي التزمات في المسابقة المحلية وينتظره السفر إلى الجزائر لخوض الجولة الأخيرة من كأس الكونفيدرالية الإفريقية أمام فريق وفاق سطيف الجزائري.

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