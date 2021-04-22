فلورنتينو بيريز: مشروع السوبر الأوروبي لم ينتهي بعد

دافع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن مشروع دوري السوبر الأوروبي وخلال مقابلة مع إذاعة كادينا سير الإسبانية، مشيراً إلى أن الأندية ستخسر مبالغ ضخمة مستقبلاً وبأن السوبرليغ سيقام عاجلاً أم أجلاً .

وقال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز: “العقود اللي أبرمتها الأندية موقعة وملزمة ، لايمكن لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز المغادرة بهذا الشكل، لن نرفع دعاوي قضائية لكنهم أشخاص جادون وبكل تأكيد سنجد الحلول معاً وهناك شروط جزائية”

وذكر بيريز خلال المقابلة: “نحن بحاجة إلى القيام بشكل واضح بإقامة بطولة الأن .. لا يمكننا الانتظار لثلاثة أعوام أو أكثر، عندما ينتهي كل هذا سيظهر الواقع وسنوى ماسيحدث، الأندية ستخسر أكثر من ملياري يورو سنوياً”

وعبر الرئيس الأسباني: “أنا لا أخاف من الاتحاد الدولي أو الأوروبي ، وإذا كان هناك أعتقاد بأن دوري السوبر الأوروبي قد أنتهى فهذا هو أعتقاد خاطئ” .

وكان مشروع إقامة دوري السوبر قد بدأ بالانهيار عقب انسحاب عدة أندية منها فرق البريمرليغ المشاركة، إضافة إلى قطبي مدينة ميلانو إنتر وجاره ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني، كما أن يوفنتوس أوضح في بيان بأن البطولة من الصعب إقامتها في الوقت الراهن بعد الانسحابات دون إعلان إنسحابه رسمياً فيما لم يعلن قطبي الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة موقفهما النهائي حتى الأن .

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