أفضل 8 مكتبات في العالم بالهندسة المعمارية.. شاهد واستمتع

تستخدم بعض المكتبات في العالم تصاميم هندسية معمارية من أجل جذب الزوار على استكشاف الرفوف والعثور على كتاب جديد من أجل الاستمتاع بقراءته.

إليكم أفضل 8 مكتبات في العالم من حيث الهندسة المعمارية :

مكتبة مدينة كانساس – الولايات المتحدة:

شكلها الخارجي جذاب جدًا حيث تبدو مثل الكتب، كان المبنى في الأساس عبارة عن بنك، وهذا ما يظهر للزوار بسهولة عند الدخول إلى القبو والبدء باستكشاف الأرفف، وعند بناء المكتبة طـُلـِب من أهالي المدينة إختيار أفضل عناوين الكتب الملهمة التي تمثل المدينة وتم وضعها على التصميم الخارجي لها.

مكتبة فاسكونسيلوس – مكسيكو سيتي:

تعرف أيضًا باسم المكتبة الضخمة، وهي أقرب إلى منشاة تخزين، من الداخل هي بمثابة أرضية شاهقة مكونة من قضبان مفتوحة عند دخولها تخلق تأثير المتاهة، الجزء الخارجي محاط بحوالي 6 أفدنة من الحدائق.

مكتبة شتوتجارت – ألمانيا:

تم افتتاح هذه المكتبة المكونة من 9 طوابق في عام 2011، تتميز باللون الأبيض، تصميمها الداخلي يشبه الكهوف، يمكن الدخول إلى المكتبة من 4 جوانب مختلفة.

مكتبة ساندرو بينا – إيطاليا:

في بلد معروف بالعمارة الكلاسيكية والمباني التاريخية تبرز هذه المكتبة بجماليتها الحديثة، تم بناؤها في 2004 وتم تسميتها على اسم شاعر محلي، سطحها الخارجي مصنوع من الزجاج يشبه الصحن الطائر.

مكتبة الشاطئ – بلغاريا:

تعد قراءة الكتب على الشاطئ أمرًا كلاسيكيًا، وفي بلغاريا تشجع إحدى المكتبات السائحين على ذلك، توجد هذه المكتبة على الشاطئ وهي ليست بعيدة عن الأمواج، تتميز بوجود 6000 كتاب بـ 15 لغة مختلفة.

مكتبة بيشان – سنغافورة:

بنيت في عام 2006، وهي ذات مناور بألوان مختلفة من أجل خلق بيئة جيدة للقراءة، وفي الطابق السفلي هناك غرفة خاصة للأطفال.

مكتبة جامعة سيكي – اليابان:

عادة ما تشتهر المكتبات بجوها الهادئ، لكن هذه المكتبة تم تصميمها على شكل كبسولات عازلة للصوت، فالبعض يستخدمها للقراءة والانسجام بهدوء، وآخرون يدخلونها مجتمعين من أجل إجراء مناقشات حية.

مكتبة جامعة ماكواري – أستراليا:

مزيج مذهل من أحدث التقنيات، تم بناء هذا المبنى من مواد معاد تدويرها، يمتاز بسقف أخضر مصمم ليحاكي مظهر شجرة الأوكالبتوس (الكينا)، ويتم استخدام الرافعات الآلية من أجل إحضار الكتب إلى مكتب الإستقبال.

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