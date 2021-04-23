بهدف “المعتصم التايب” الأهلي يتفوق على أنيمبا في دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية (موسع)

بنغازي 24 أبريل 2021 (وال) – قاد اللاعب “المعتصم بالله التايب” فريقه الأهلي لفوز هام وغال على ضيفه أنيمبا النيجيري ، بنتيجة هدف دون رد، وذلك في إطار الجولة الخامسة لفرق المجموعة الأولى من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينه في مدينة بنغازي.

إيمان بالحظوظ

هذه المقابلة التي جرت – أمس الخميس – وقادها الحكم السنغالي “ديوف”، لم يشهد شوطها الأول هجمات خطرة من لاعبي الفريقين، سيما أن الأفضلية كانت لممثل ليبيا الأهلي الباحث عن مطاردة فريق أورلاندو الجنوب أفريقي متصدر المجموعة ذاتها، ومؤمناً بحظوظه في التأهل إلى الدور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية.

ومع مطلع الدقيقة “أبعد المدافع النيجيري الكرة العرضية التي لعبها “سعيد النائلي” إلى ركنية، في حين ظل الأهلي مستحوذاً على منطقة الوسط للحد من خطورة لاعبي أنيمبا، وعند الدقيقة (15) وفي أول تهديد على مرمى الأهلي صوب اللاعب (أولا دابو ) كرة قوية مرت بجوار القائم الإيسر للحارس ( مراد الوحيشي).

تغيير لوحة الأهداف

وظهر اللاعب الأكثر حيوية في الأهلي “سعيد النائلي” مسدداً كرة قوية من خارج منطقة العمليات ، لكن تصويبته علت الخشبات الثلاثة للحارس “نوبل”، وذلك عند الدقيقة (16)، فيما شهدت الدقيقة (31) تسديدة من اللاعب (أومويالي)، فالأخير تصويبته علت عارضة (مراد الوحيشي).

وحملت الدقيقة (40) الجديد للأهلي وجماهيره ، والتي فيها جاء هدف المباراة الوحيد، وذلك عن طريق اللاعب ( المعتصم بالله التايب ) مستفيداً من تمريرة ( أبوبكر بوعقيلة )، ومصوباً كرة قوية نحو مرمى ( نوبل ) والذي بدوره حاول أبعاد الكرة، لكنها لم يفلح في ذلك لتعانق الكرة شباكه مغيراَ بذلك لوحة الأهداف.

في الحصة الثانية، حاول أنيمبا النيجيري تعديل النتيجة، معتقداً أن الأهلي سيتراجع لمناطقه الدفاعية للحفاظ عن هدفه، بل ظهر الأهلي مهاجماً، وعند الدقيقة (48) ومن عرضية لعبها ( جبريل مرسال ) مرت رأسية اللاعب ( المعتصم بالله التايب ) فوق عارضة الحارس ( نوبل ) بقليل.

محاولة زيارة الشباك

حاول اللاعب ( إبراهيم أبودبوس ) بعد دخوله مباشرة كبديل زيارة شباك ( نوبل ) فسدد كرة مباغثة، وجدت أيادي الحارس النيجيري،وذلك عند الدقيقة (59)،في المقابل صوب أيضاً ( جبريل مرسال ) كرة في الدقيقة (64) التقطها الحارس ( نوبل) .

وكاد اللاعب ( أومويالي ) في الدقيقة (4+90) تعديل النتيجة، لكن الأخير كرته علت عارضة ( مراد الوحيشي ) ليطلق بعدها الحكم السنغالي ( ديوف ) صافة النهاية معلناً عن تفوق الأهلي بهدف ( المعتصم التايب ).

وبهذا الفوز رفع فريق الأهلي رصيد من النقاط إلى (7) نقاط، محتلاً بذلك المرتبة الثانية خلف المتصدر أورلاندو الجنوب أفريقي، في حين تجمد رصيد أنيمبا النيجيري عند النقاط (6) متواجداً في الترتيب الثالث.

استبدالات الأهلي

وأجرى مدرب الأهلي الصربي ( ديجان أرسوف ) أربع تغييرات على تشكيلته الأساسية، حيث زج في الدقيقة (58) بكل من اللاعبان ( إبراهيم أبودبوس و طاهر بن عامر ) بديلاً من ( محمد مانديلا، والمعتصم التايب )، في حيث أشرك في الدقيقة (66) المهاجم ( محمد التاورغي ) بدلاً من اللاعب ( علي مرعي )،بينما خرج المهاجم ( جبريل مرسال ) في الدقيقة (89) وحل مكانه (سعد المسماري).

ركنيات وإنذارات الأهلي

مثل ليبيا في دور المجموعات الأهلي تحصل على (6) ركنيات، حيث كانت الأولى في الدقيقة (2) والثانية في الدقيقة (8)، بينما كانت الركنية الثالثة في الدقيقة (9)، فيما كانت الركنية الرابعة في الدقيقة (15)، والركنية الخامسة في الدقيقة (71) والأخيرة كانت في الدقيقة (72). هذا وتحصل الأهلي في هذا اللقاء على ثلاثة إنذارات، حيث نال أبوبكر بوعقيلة الإنذار الأول في الدقيقة (24)، وزميلة ( الشامخ العبيدي) في الدقيقة (63)، والحارس ( مراد الوحيشي ) في الدقيقة (3+90 ).

كرت أحمر

وشهدت المواجهة بين الفريقين خروج الكرت الأحمر في مناسبة واحدة، حيث أشهر الحكم السنغالي ( ديوف ) الكرت الأحمر للاعب فريق أنيمبا ( دان لادي ) ، وذلك في الدقيقة (74)، حيث منع اللاعب المطرود من المقابلة مهاجم الأهلي ( محمد التاورغي ) الذي كان في حالة إنفراد تام بحارس المرمى. (وال – بنغازي) س أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال