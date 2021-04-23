وزير الرياضة يتفقّد مشروع القاعات الرياضية في طرابلس

زار وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، مع مدير إدارة المشروعات محمد المجدوبي، المدينة الرياضية في طرابلس؛ للاطلاع على مشروع إنشاء القاعات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية.

وأكد “الجويفي”، في تصريحاته للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه حريصٌ على سير عملية إنشاء وتطوير القاعات الرياضية؛ حتى تكون جاهزة لاستقبال الرياضيين في المرحلة القادمة.

وأضاف أيضًا: هذا المشروع سيقدّم إضافةً للقطاع الرياضي في كافة الألعاب.

وقدّم المهندس المسؤول على هذا المشروع شرحًا تفصيليًا لمراحله والمدة الزمنية المتوقّعة لتسليمه.

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