اخبار الرياضة

وزير الرياضة يتفقّد مشروع القاعات الرياضية في طرابلس

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبدالشفيع الجويفي، مع مدير إدارة المشروعات محمد المجدوبي، المدينة الرياضية في طرابلس؛ للاطلاع على مشروع إنشاء القاعات الرياضية للألعاب الفردية والجماعية.

وأكد “الجويفي”، في تصريحاته للصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه حريصٌ على سير عملية إنشاء وتطوير القاعات الرياضية؛ حتى تكون جاهزة لاستقبال الرياضيين في المرحلة القادمة.

وأضاف أيضًا: هذا المشروع سيقدّم إضافةً للقطاع الرياضي في كافة الألعاب.

وقدّم المهندس المسؤول على هذا المشروع شرحًا تفصيليًا لمراحله والمدة الزمنية المتوقّعة لتسليمه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اما عليك صحةًوجه وسذاجة – لا حول الله …!!!
    تو خلاص ليبيا مش ناقصهم الا إبراج وقاعات رياضية ..؟!!!
    مش مواطنين تاورغاء الليبيين في مخيمات
    وترهونة منازلهم مدمرة ومقابر جماعية
    والمطارات الليبية قاعدين تقول زي سوق المجمع متاع زمان ..!!!
    – وين الادارات الرقابية والمحاسبة والمشرفين على الإصلاحات في المنطقة الغربية ..!!!
    تقول” صُم عمي بكم فهم لا يفقهون “

    رد