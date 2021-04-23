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الأهلي بنغازي يُسعد جمهوره بفوزه الثمين على أنيمبا النيجيري

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزز الأهلي بنغازي حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي من الكونفدرالية، حيث استطاع ممثّل ليبيا تحقيق فوز مهمّ، على حساب أنيمبا النيجيري، بهدف دون مقابل، لحساب الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية.

المباراة، التي استضافها ملعب شهداء بنينا؛ شهدت هدفًا وحيدًا، جاء عن طريق اللاعب المعتصم التائب في الدقيقة الـ 39 من شوط المباراة الأول؛ ليحافظ ممثّل ليبيا على هذا الهدف حتى نهاية المباراة، ويرفع رصيده للنقطة السابعة في وصافة الترتيب، خلف المتصدر أورلاندو بتسع نقاط.

ويختتم الأهلي دور المجموعات بمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة، خارج أرضه، حيث ينبغي على الأهلي تحقيق الفوز إن أراد التأهل للدور القادم أو التعادل، وانتظار نتيجة فوز أو تعادل أورلاندو الجنوب أفريقي أمام أنيمبا النيجيري.

وكانت هذه المباراة الثانية لممثّل ليبيا على أرضه، بعد قرار رفع الحظر، إذ جمع الأهلي أربع نقاط من تعادل أمام أورلاندو، وفوز على حساب أنيمبا.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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