“إينسيني” يتألّق أمام لاتسيو في الكالتشيو

اكتسح نابولي، ضيفه لاتسيو، بخمسة أهداف مقابل هدف في ختام الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

ولم يمهل فريق الجنوب ضيوفه سوى 12 دقيقة فقط لتسجيل ثنائية، افتتحها لورينزو إينسيني من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة؛ ليعزز ماتيو بوليتانو التقدم بالهدف الثاني.

وعاد إينسيني لتعزيز النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 53 بطريقة رائعة، قبل أن يضيف درايس ميرتينز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 65.

وقلص لاتسيو النتيجة بواسطة هدافه تشيرو إيموبيلي في الدقيقة الـ 70، وسجل لاعب الوسط ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثاني بعد أربع دقائق؛ إلا أن النيجيري فيكتور أوسمين اختتم خماسية البارتينوبي في الدقيقة الـ 80.

ورفع نابولي رصيده إلى 63 في المركز الخامس ليواصل أمل التأهل لأبطال أوروبا.

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