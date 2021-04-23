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مع اقترابه من الـ40 عاماً.. زلاتان يجدد الولاء مع ميلان

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ميلان تجديد عقد نجمه ومهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش بشكل رسمي لمدة عام إضافي لينتهي صيف ألفين وأثنين وعشرين .

وذكر ميلان عبر موقعه خبر التجديد لنجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد ، وإنضم زلاتان للفريق منتصف الموسم الماضي بعد تجربة في ملاعب الدوري الأمريكي، ليساهم مع فريقه في تصدر الدوري في مرحلة الذهاب كما يتحل الروسونيري مركز الوصافة المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وساهم إبراهيموفيتش في تسجيل سبعة عشر هدفاً مع الفريق خلال الموسم الحالي .

وبهذا سيواصل اللاعب السويدي تمثيل ميلان في موسم جديد بعد خوضه مائة وثلاثين مباراة سجل خلالها أربعة وثمانين هدفاً في إجمالي مبارياته مع الفريق خلال الفترتين التي لعبهما معه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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