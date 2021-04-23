برشلونة يُواصل صراع استعادة لقب الليغا

تمكّن برشلونة من استعادة نغمة الانتصارات في الليغا، بعد اكتساحه ضيفه خيتافي، بخمسة أهداف مقابل هدفيْن، في ختام الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني.

وافتتح النجم ليونيل ميسي أول أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة، وأضاف سفيان شاكلا النتيجة في الدقيقة الـ 28 بالخطأ في مرمى فريقه.

وعاد ميسي لتسجيل الثنائية والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 33، وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق؛ أضاف البلوغرانا هدفين عن طريق المدافع رونالد أراخو، وأنطوان غريزمان من علامة الجزاء في الوقت البدل من الضائع.

فوز برشلونة؛ رفع رصيده إلى 68 نقطة في وصافة الترتيب، ليواصل ملاحقة أتلتيكو مدريد، فيما توقف خيتافي عند 31 نقطة في المركز الـ 15.

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