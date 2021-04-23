البطاقات الحمراء تُلوّن مواجهة روما وأتالانتا في الأولمبيكو

تعادل روما مع ضيفه أتالانتا بهدف لمثله على ملعب الأولمبيكو، في الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي .

وافتتح أتالانتا أهداف المباراة في الدقيقة الـ 26 عن طريق الأوكراني روسلان مالينوفيسكي، وعدّل روما النتيجة بتسديدة أرضية قوية عن طريق لاعب الوسط بريان كريستانتي في الدقيقة الـ 75.

وشهدت المباراة طرد لاعبيْن، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء لحناج أتالانتا روبن جوسينس، فيما طرد روجر إيبانيز من جانب روما بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع روما رصيده إلى 55 نقطة ليبقى في المركز السابع .

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