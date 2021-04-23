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ليستر سيتي يُؤمّن مكانه في البريمرليغ

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عزّز ليستر سيتي مركزه الثالث في الترتيب، بعد فوزه على ضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

أهداف ليستر؛ تقاسمها كلٌّ من هداف الفريق جيمي فاردي في الدقيقة الـ 23، وبعد ثلاث دقائق؛ عزّز المدافع جوني إيفانز التقدم لأصحاب الأرض بالهدف الثاني، وأكمل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو الثلاثية في الدقيقة الـ 36؛ ليرفع ليستر رصيده إلى 59 نقطة.

وابتعد الفريق عن ملاحقه تشيلسي بفارق أربع نقاط، فيما توقف وست بروميتش عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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