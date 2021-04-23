ليستر سيتي يُؤمّن مكانه في البريمرليغ

عزّز ليستر سيتي مركزه الثالث في الترتيب، بعد فوزه على ضيفه وست بروميتش ألبيون بثلاثية في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

أهداف ليستر؛ تقاسمها كلٌّ من هداف الفريق جيمي فاردي في الدقيقة الـ 23، وبعد ثلاث دقائق؛ عزّز المدافع جوني إيفانز التقدم لأصحاب الأرض بالهدف الثاني، وأكمل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو الثلاثية في الدقيقة الـ 36؛ ليرفع ليستر رصيده إلى 59 نقطة.

وابتعد الفريق عن ملاحقه تشيلسي بفارق أربع نقاط، فيما توقف وست بروميتش عند 24 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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