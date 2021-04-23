“تسيتيباس” يتأهّل لربع نهائي بطولة برشلونة للتنس

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتيباس، إلى دور الثمانية من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، وذلك بعد تجاوزه الأسترالي أليكس دي ميناور، بمجموعتيْن دون مقابل.

وحسم اللاعب اليوناني، المصنف الخامس عالميًا، المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، ولم يمهل “تسيتيباس” منافسه الأسترالي، أي فرصة للعودة في المجموعة الثانية التي آلت إليه بستة لثلاثة، في مباراة استغرقت منه ساعة و24 دقيقة لحسمها .

ويُواجه “تسيتيباس”، في ربع نهائي بطولة “كومدي دي جودو”، منافسه الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، والذي أطاح بمواطنه دينيس شابوفالوف.

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