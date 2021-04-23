تدريبات مغلقة للاتحاد استعدادًا للقاء “دربي العاصمة” أمام الأهلي طرابلس

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اختار، المدير الفني لفريق الاتحاد، أسامة الحمادي، اجراء تدريبات الفريق، يومي الجمعة والسبت، بعيدا عن الأنظار ومن دون حضور الجماهير، وذلك استعدادا للقاء الدربي المنتظر الإثنين أمام الأهلي طرابلس، في إطار مباريات المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد ستكون هناك حصة تدريبية مفتوحة، الأحد، وبإمكان جماهير النادي حضورها.

من جانب آخر، أكدت تقارير صحفية، غياب لاعب وسط الاتحاد، طلال فرحات، عن لقاء الدربي، نتيجة تعرضه لإصابة.

ويتصدر الاتحاد والأهلي طرابلس المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وستكون المواجهة فرصة لأحد الفريقين للانفراد بصدارة المجموعة.