” العكشي ” الأفضل في لقاء الأهلي وأنيمبا النيجيري

بنغازي 23 أبريل 2021 (وال)- منحت صحيفة أخبار أجدابيا جائزة أفضل لاعب في لقاء الأهلي ممثل ليبيا وضيفه أنيمبا النيجيري في دور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية للاعب الأهلي محمد العكشي.

وقام الزميل الإعلامي فتح الله الضبيع، بتسليم كأس أفضل لاعب في اللقاء وشهادة تقدير للاعب محمد العكشي، وذلك نظير ما قدمه من مجودات كبيرة ومستوى عالٍ نال إعجاب الجميع، حيث أن هذا المستوى كان أحد أسباب فوز الأهلي والمحافظة على هدفه الوحيد.

رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها صحيفة أخبار أجدابيا، إلا أنها لم تتوقف بمجهودات ذاتية وشخصية من تقديم جائزة أفضل لاعب في المباريات المهمة طيلة السنوات الـ 20 الماضية.

يذكر أن هذه الصحيفة الرائدة دائمًا ما تكون متواجدة في مباريات الدوري الليبي لكرة القدم شرقًا وغربًا، إضافة إلى تواجدها في المحافل الدولية والأفريقية مع الأندية والمنتخبات الليبية خارج وداخل ليبيا. (وال- بنغازي) س أ / ر ت

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