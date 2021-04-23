النادي الأهلي يرد على تهنئة الدبيبة بفوزه على أنيمبا النيجيري

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رد النادي الأهلي بنغازي اليوم الجمعة على تهنئة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للنادي عقب فوز فريق كرة القدم على أنيمبا النيجيري، في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية

وذكر نادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” السيد “عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية يبارك لنا فوز اليوم وذكر بإنه سيقف معنا”.

وتابع نادي الأهلي بنغازي في منشوره :“ولكن نحن بدورنا ننتظر أن يكون هذا الوقوف من داخل معقلنا التاريخي”.

وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، فريق الأهلي بنغازي على فوزه على أنيمبا النيجيري، في إطار منافسات المجموعة الأولى من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الدبيبة، في تغريدة على تويتر، “أبارك لنادي المشوار الطويل الأهلي بنغازي انتصاره على فريق أنييمبا النيجيري في الجولة الخامسة من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، وقربه من التأهل للدور الربع النهائي”.

وتابع رئيس حكومة الوحدة “سنقف مع الأهلي بنغازي وكل الأندية الليبية في استحقاقاتها المختلفة”.

وعلى ملعب شهداء بنينا في بنغازي نجح فريق الأهلي بنغازي، ممثل الكرة الليبية في المنافسات الأفريقية، في خطف وصافة المجموعة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد هزيمته لفريق أنيمبا النيجيري بهدف دون رد على أرضية ملعب شهداء بنينا في الجولة الخامسة للمسابقة الأفريقية.