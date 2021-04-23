قبل الدربي..الاتحاد يكثف من تحضيراته بسرية 

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قرر المدير الفني لفريق الاتحاد أسامة الحمادي إجراء تدريبات فريقه اليوم الجمعة ويوم غد السبت بعيدا عن الأنظار ومن دون حضور الجماهير.

وتأتي هذه التدريبات – حسب الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد – استعدادا للدربي المنتظر الإثنين المقبل أمام الأهلي طرابلس وستكون هناك حصة مفتوحة يوم الأحد بإمكان جماهير النادي حضورها.

من جانب آخر، أكدت تقارير صحفيه غياب لاعب وسط الاتحاد طلال فرحات عن المباراة بعد تعرضه للإصابة.

ويتصدر الاتحاد والأهلي طرابلس المجموعة الأولى برصيد 15 نقطه وسيكون الدربي فرصة لأحد الفريقين لاعتلاء صدارة المجموعة.