تشتت أندية إسبانيا يشعل مشروع دوري السوبر الأوروبي

تقرير 218

مسلسل اطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي لايزال متواصلاً ، أندية إسبانيا تشتت بين الدفاع والرفض عن البطولة المنتظرة والتي شكلت صراعاً بين الاتحاد الأوروبي وملاك ورؤساء الأندية .

رابطة الليغا وفي بيان رسمي أصدرته تعقيباً على فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبي أكدت رفض تسعة وثلاثين نادياً من أصل أثنين وأربعين إقامة البطولة المستحدثة، رئيس الرابطة خافيير تيباس كشف في تصريحات لصحيفة ماركا بأن المشروع أصبح ميتاً مشيراً إلى أن انسحاب الأندية الإنجليزية أنهى آمال إقامة البطولة .

انسحاب أتلتيكو مدريد من دوري السوبر جاء كالصاعقة في إسبانيا، النادي المدريدي أعلن في بيان رسمي خروجه من المشروع الذي لم يخرج إلى السطح سوى لساعات فقط، موضحاً ذلك بإستجابة لمناصريه في كل أنحاء العالم .

الرد من الجانب الكاتالوني جاء بتأييده لمشروع السوبرليغ رغم انسحاب قرابة سبعين في المائة من الأندية المشاركة فيه، رئيس النادي الكاتالوني خوان لابورتا دافع عن عدم انسحاب ناديه من البطولة مشيراً إلى أن دوري السوبر الأوروبي أصبح ضرورياً للغاية وكل الكلمة الأخيرة ستكون من الجمعية العمومية ، كما أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز المؤسس الرئيسي لفكرة إنشاء البطولة لم يعلن أي جديد حول قراره النهائي للبطولة المنتظرة .

بطولة جديدة فتحت أبواب الصراع بين هرم كرة القدم الأوروبية اليويفا والأندية الكبرى، الوضع الإقتصادي في الفترة الأخيرة حكم على الأندية بأختيار العزلة وإقامة رابطة جديدة والانسحابات الأخيرة زادت الوضع تعقيداً رغم بقاء ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في صف إقامة البطولة المنتظرة .

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