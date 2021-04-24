نادال وتيستيباس يتأهلان إلى نصف نهائي برشلونة المفتوحة

تقرير 218

بلغ الإسباني رافائيل نادال المصنف الثالث عالمياً نصف نهائي بطولة برشلونة المفتوحة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري بمجموعتين دون مقابل .

وتمكن الماتادور الإسباني من إنهاء المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط مقابل شوط واحد، وتمكن نادال من السيطرة خلال المجموعة الثانية التي آلت للمصنف الثالث بستة لأربعة في مباراة استغرقت من نادال ساعة وأربعة وثلاثين دقيقة لإنهائها .

وسيواجه نادال في المربع الذهبي مواطنه بابلو كارينو بوسيتا الذي أطاح بالأرجنتيني دييغو شفارتزمان .

وتأهل اليوناني ستيفانوس تيستيباس إلى الدور نصف النهائي من بطولة برشلونة للتنس بفوزه على الكندي فليكس أوجيه ألياسيم بمجموعتين دون رد .

وأحتاج اللاعب اليوناني لساعة وأربعة وعشرين دقيقة لحسم المباراة حيث أنهى المجموعة الأولى بستة لثلاثة ليعود في المجموعة الثانية ويحسم المجموعة بذات النتيجة ليضمن التأهل للمربع الذهبي من البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة .

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