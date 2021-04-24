بعد غياب للإصابة .. بايرن ميونيخ يستعيد ليفاندوفيسكي

أعلن هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ بأن مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفيسكي قد تعافى من الإصابة وسيكون ضمن تشكيلة الفريق البافاري الذي سيواجه ماينز .

وقال فليك بأن غياب ليفاندوفيسكي طيلة أربعة أسابيع أثر على المجموعة من الناحية التهديفية، وأشار المدرب الألماني إلى أن الفريق أفتقد أفضل لاعب في العالم بأهم فترات الموسم، لكنه الأن سيعود تدريجياً للمشاركة في المباريات والمساهمة مع زملاءه في التتويج بلقب الموسم، كما سيستعيد البايرن أيضاً خلال مواجهة الجولة الحادية والثلاثين كلاً من البوندسليغا كل من سيرج غنابري وليون غوريتسكا .

ويأمل ليفاندوفيسكي الذي سجل خمسة وثلاثين هدفاً هذا الموسم في التألق في آخر أربع مباريات في الموسم لتحطيم رقم الأسطورة غيرد مولر الهداف التاريخي للدوري الألماني في موسم واحد .

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