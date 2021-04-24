استبعاد غيغز من قيادة ويلز في أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم إستبعاد مدرب المنتخب راين غيغز خلال المشاركة في بطولة أمم أوروبا وذلك عقب اعتداءه على امرأتين بحسب ممثلي الاداء .

وذكر المتحدث بإسم النيابة العامة الملكية بأن مدرب منتخب ويلز الأول رايان غيغز الأول سيمثل أمام محكمة مانشستر وسالفورد في الثامن والعشرين من أبريل الجاري، وذكر البيان بأن راين غيغز متهم بالانخراط في اعتداء تسبب في أذى جسدي لأمرأتين خلال الفترة الماضية .

وأشار الاتحاد الويلزي لكرة القدم بأن روبرت بايج سيواصل مسؤولية قيادة المنتخب خلال نهائيات كأس أمم أوروبا الصيف المقبل .

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