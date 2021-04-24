بطولة التورنيدو للفروسية بنادي شهداء بنغازي

بنغازي 24 إبريل 2021 (وال) أقيم بنادي شهداء بنغازي بطولة التورنيدو، بمشاركة فرسان من أندية شهداء بنغازي ،شهداء الهواري ،فرسان المتوسط .

حيث جاءت نتيجة الأسبوع الأول ، “فئة الناشئين” تفوق الفارس “أحمد بعيو” من نادي شهداء بنغازي مع الفرس رعود بالمركز الأول.

والمركز ثاني الفارس “عبدالرحمن القزيري” مع رعود المركز ،ثالث الفارس “همام الديب” مع الفرس ياسمين و المركز الرابع الفارسة “ونيسة الصرماني” مع الفرس ياسمين.

أما المركز الخامس لصالح نادي فرسان المتوسط، عن طريق الفارسة “ريناد المنصوري” مع جيانا المركز سادس “إسلام المسلاتي” مع ورد من نادي شهداء الهواري

وبخصوص “الفئة المتوسطة ” فكان المركز الأول من نصيب الفارس والمدرب “أحمد المقرحي” مع جمانة العنيدة من نادي شهداء بنغازي المركز الثاني لنادي سعداء بنغازي الفارس “أحمد بعيو” مع الفرس وعد.

وجاء المركز الثالث لصالح فارس الهادئ “عبد الإله العبيدي” مع الجواد نجم، المركز الرابع “أحمد بعيو ” مع الفرس جوري والمركزالخامس الفارس “مروان النائلي” مع الفرس أنيسة، والمركز السادس الفارس “محمد جلال العقوري” مع الحراري. (وال ـ بنغازي) ر ع

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