إيفرتون يحقق انتصاراً غالياً في لندن منذ ربع قرن

تغلب إيفرتون خارج أرضه على مضيفه آرسنال بهدف دون مقابل في أفتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين عبر حارس آرسنال بيرند لينو بالخطأ في مرمى فريقه، ليتواصل تقدم التوفيز حتى نهاية المباراة ويتمكن من حصد ثلاث نقاط ثمينة، ليحقق إيفرتون أول انتصار له خارج أرضه أمام أرسنال منذ 25 عاماً .

ليرفع إيفرتون رصيده إلى أثنين وخمسين نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما توقف آرسنال عند ست وأربعين نقطة في المركز التاسع .

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