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إيفرتون يحقق انتصاراً غالياً في لندن منذ ربع قرن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب إيفرتون خارج أرضه على مضيفه آرسنال بهدف دون مقابل في أفتتاح الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين عبر حارس آرسنال بيرند لينو بالخطأ في مرمى فريقه، ليتواصل تقدم التوفيز حتى نهاية المباراة ويتمكن من حصد ثلاث نقاط ثمينة، ليحقق إيفرتون أول انتصار له خارج أرضه أمام أرسنال منذ 25 عاماً .

ليرفع إيفرتون رصيده إلى أثنين وخمسين نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا فيما توقف آرسنال عند ست وأربعين نقطة في المركز التاسع .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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