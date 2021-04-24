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المروج يقدم مدربه الجديد التونسي عماد جاب الله

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في مقر مفوضية كشاف المرج قدم نادي المروج مدربه الجديد التونسي عماد جاب الله والمعد البدني محمد المغربي للإشراف على الفريق لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى.

المؤتمر الصحفي الذي تم على أساسه توقيع العقد شهد حضور رئيس المجلس التسييري لبلدية المروج وقدامى النادي كذلك لاعبي الفريق.

ويسعى فريق المروج للصعود للدوري الممتاز في الموسم القادم من خلال تعاقده مع المدرب التونسي إضافة لتواجد مجموعة بارزة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتقوم عدة اندية في دوري الدرجة الاولى بالقيام بمجموعة من التحركات لتعزيز صفوفها وتقويتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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