المروج يقدم مدربه الجديد التونسي عماد جاب الله

في مقر مفوضية كشاف المرج قدم نادي المروج مدربه الجديد التونسي عماد جاب الله والمعد البدني محمد المغربي للإشراف على الفريق لكرة القدم في منافسات دوري الدرجة الأولى.

المؤتمر الصحفي الذي تم على أساسه توقيع العقد شهد حضور رئيس المجلس التسييري لبلدية المروج وقدامى النادي كذلك لاعبي الفريق.

ويسعى فريق المروج للصعود للدوري الممتاز في الموسم القادم من خلال تعاقده مع المدرب التونسي إضافة لتواجد مجموعة بارزة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وتقوم عدة اندية في دوري الدرجة الاولى بالقيام بمجموعة من التحركات لتعزيز صفوفها وتقويتها.

—

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية